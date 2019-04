Count down nella Marsica per la celebrazione del rock, grande attesa per il Festival al Castello Orsini

Avezzano. Grande attesa nella Marsica per l’evento in cui verrà celebrata la musica rock ed heavy metal. Diversi i gruppi in rassegna che daranno vita ad uno spettacolo unico nel suo genere nella suggestiva e bellissima cornice del Castello Orsini di Avezzano. Espressioni da diverse zone del territorio marsicano e della capitale romana, eseguiranno una scaletta d’eccezione con brani dell’epoca storica rock dai Pink Floid, Black Sabbath Led Zeppelin, Metallica, Bon Jovi, Immagine Dragons e con l’attualizzazione del rock come Cold Play. For those about to rock! è il titolo dell’evento un vero festival del rock e dell’ heavy metal dunque che approda ad Avezzano. L’appuntamento è per Martedì 23 aprile 2019 alle ore 21, quando sul palco del Castello Orsini saliranno band e cantanti pronti a portare sul palco i successi di una musica intramontabile protagonista della storia passata, presente e futura. La presentazione dell’evento sarà curata dal giornalista Daniele Imperiale. Questa la squadra degli artisti: Domenico di Girolamo, The Lume, Bad Medicine, Black Sheeps, Emily de Petris, The Great Pig in the Sky, Elena & Corinna. L’ingresso è gratuito.