Cotturone (PD) replica al sindaco Santilli: “Non mischiamo le carte, non si gioca con la salute dei cittadini”

Celano. “Siamo al paradosso: il sindaco Santilli noto per essere allergico alle critiche, ora è diventato anche simpaticamente asintomatico agli apprezzamenti”.

Calvino Cotturone, consigliere comunale della minoranza a Celano e segretario cittadino del Pd ribatte alla nota inviata questa mattina dal sindaco Settimio Santilli, che lamenta un intervento sulla stampa del consigliere Gesualdo Ranalletta, sul tema della sanità.

“La nota del nostro capogruppo”, scrive Cotturone, “non ha nulla a che vedere con la commissione interna del Comune di Celano, ma nelle sue dichiarazioni Gesualdo Ranalletta ha apprezzato l’operato unitario dei Sindaci marsicani, nella riunione convocata dal Sindaco Di Pangrazio, per fare il punto sulla situazione sui presidi ospedalieri di Avezzano, Pescina e Tagliacozzo. Il consigliere Ranalletta ha giustamente evidenziato la necessità di porre rimedio alla situazione dei nosocomi marsicani che come riportano quotidianamente le cronache, sono ormai al collasso questo con gravi conseguenze per i cittadini.

Santilli farebbe bene ad abbandonare le logiche e gli interessi di partito e a smettere di demonizzare il nostro operato e fare sistematicamente opposizione alla opposizione. Quanto alla commissione che si è insediata al Comune di Celano e della quale faccio parte, questa non vieta ai consiglieri di esprimere le proprie idee o fare proposte, ma mette in campo le misure condivise nel corso delle riunioni che hanno come obiettivo di fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica che ci troviamo ad affrontare”.

Leggi anche: