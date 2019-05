Costituita ad Avezzano la sezione territoriale dell’Aido, obiettivo diffondere la sensibilizzazione alla donazione

Avezzano. Nella giornata di ieri, alla presenza del Commissario regionale per l’Abruzzo dott.ssa Annamaria Saviolo e del responsabile provinciale dott. Franco Papola, presso i locali del Palazzo Torlonia ad Avezzano, è stata costituita la nuova sezione di Avezzano dell’A.I.D.O. – Associazione Italiana donazione Organi e Tessuti – il cui scopo sociale è quello, noto, di diffondere la sensibilizzazione alla donazione. L’Ente, quindi, si arricchisce di un nuovo ramo in un ambito territoriale, come quello marsicano, in cui, negli ultimi anni, si è dimostrato estremamente difficoltoso diffondere la cultura della donazione ai fini del trapianto di organi e tessuti.

Ed effettivamente, non è un mistero che la Regione Abruzzo sia, nel nostro paese, quella con la più bassa percentuale di consensi all’espianto post-mortem, forse frutto di una paura ancestrale legata, più che altro, ad un tradizionalismo ormai non più in linea con i tempi. La neonata sezione si propone di impegnare le proprie forze nel cercare di superare talune “paure” e di fare in modo che il triste primato venga, al più presto, cancellato.

La sezione è stata fondata da: Antonietta Cavallo, Elisa Grande, Serena Cosentino, Mina El Jazouli, Angela Fantuzzo, Roberta Cipollone, Eugenio e Giovanni Mancini. Nel corso della stessa riunione sono state distribuite le cariche sociali e l’organigramma sezionale è stato così formato: Presidente Sig.ra Antonietta Cavallo, Vice Presidenti Serena Cosentino e Angela Fantuzzo, Segretario Eugenio Mancini, Amministratore Giovanni Mancini.