Cospargono la strada di rifiuti e rubano i mastelli della plastica, fotografati da una residente

Avezzano. Cospargono la strada di rifiuti e rubano i mastelli della differenziata, ma vengono fotografati da una residente. L’atto di inciviltà è avvenuto in via Montenegro che per una notte si è trasformata in una discarica a cielo aperto.

La plastica è stata buttata in mezzo alla strada da due ragazzi che sono stati immortalati durante il furto. “Hanno tranquillamente svuotato i secchi di onesti cittadini per le strade della nostra città”, racconta la residente, “per poi appropriarsene e tornare a casa loro come se nulla fosse. Ho provato a fotografarli ma è stato impossibile”. Le foto sono venute scure ma tramite una elaborazione grafica i due potrebbero essere individuati. “Posso dire solo che si dirigevano verso Caruscino”, ha aggiunto la residente.