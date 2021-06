Ci siamo costruiti le nostre sicurezze sociali e abbiamo spento in noi la fede nella provvidenza. Questo stile di vita ha prodotto inevitabilmente affanni e inquietudini causate dalla paura di perdere la sicurezza L’unica strada per ovviare a questo è quella di riscoprire e tornare a vivere nella fede in Dio.

Finché ognuno cerca di accumulare per sé, non ci sarà mai giustizia. Se invece confidiamo nella provvidenza di Dio, allora a nessuno mancherà il necessario per vivere dignitosamente.

Non preoccupatevi dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani… Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso.

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro?

E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Mt 6,24-34