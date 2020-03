Cosa farai quando la quarantena sarà finita? Anche il videomaker Gianfranco Fortuna sposa la campagna #iorestoacasa (video)

Avezzano. Un video, girato con l’aiuto di amici e conoscenti, per supportare la campagna #iorestoacasa. Personaggi famosi e non hanno aderito da ogni parte del Paese, lanciando quello che ormai è l’hashtag più utilizzato in Italia.

L’idea di Gianfranco Fortuna, fotografo e videomaker di Avezzano, nasce da una domanda: “quale sarà la prima cosa che farai non appena la quarantena sarà terminata?”. Da qui, il video in allegato.

“Presto torneremo alla nostra vita, quella di tutti i giorni. Forse, nell’immediato, non sarà proprio uguale a prima, ma potremo cominciare a uscire da questa bolla di protezione che abbiamo costruito in questi giorni. Cosa faremo? Come ricominceremo le nostre vite? Riprenderemo dove le abbiamo lasciate? Impareremo a gestire meglio il nostro tempo?”, spiega Gianfranco.

“Insomma, le domande sono tante e i miei interrogativi sono gli interrogativi di tutti. In un momento come questo è giusto sentire, anche se da lontano, gli altri, soprattutto per capire quale è la direzione che abbiamo preso e che prenderemo. In questi giorni continuerò a chiedere, cercando il “bello” di questa situazione”

Inviate i vostri video a: [email protected]