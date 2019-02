Corto, a sirena o da principessa. Ecco come saranno le spose nel 2019 vestite dal Centro sposi Abruzzo

Corto, a sirena o da principessa. Sono queste le tendenze del 2019 per le spose che vorranno presentarsi con un look fashion all’altare. Il Centro sposi Abruzzo, come sempre, ha studiato sulle passerelle tutte le novità e poi le ha portate nel suo atelier di via Tiburtina per far innamorare le novelle spose. Il pizzo anche quest’anno la farà da padrone, ma a giocare un ruolo decisivo saranno le trasparenze. Tanti infatti sono gli effetti vedo-non-vedo presenti sugli abiti da sposa che il Centro sposi Abruzzo proprio in questi giorni sta presentando alle giovani e giovanissime che si apprestano ad arrivare all’altare. Le spose, si sa, vogliono essere sempre impeccabili e per questo Centro sposi ha messo a disposizione di ognuna di loro una sarta specializzata in grado di aiutarle a effettuare qualsiasi modifica a loro abito per renderlo unico.

“L’attenzione che riserviamo alle spose è sempre maggiore”, ha raccontato Roberta, “cerchiamo di aiutarle nella scelta dell’abito per il giorno più importante della loro vita e allo stesso tempo gli diamo una mano per creare un look indimenticabile anche per le mamme e le damigelle. Quest’anno sulle passerelle di tutto il mondo abbiamo visto abiti da sposa fantastici che farebbero venir voglia di indossare un vestito bianco almeno per una volta nella vita a tutte”.

La protagonista indiscussa degli abiti da sposa (come vediamo da quelli in galleria) è la luce. Gli stilisti, infatti, hanno cercato di illuminare al meglio le donne che arrivano all’altare con punti luce e paillettes. Chi cerca qualcosa di ancora più prezioso può puntare sugli Swarovski che trasformano un abito in pizzo o in seta in qualcosa di unico e indimenticabile. Il volume poi di certo non può mancare con ampie gonne in tulle di seta e organza che creano quell’effetto magico che tanto piace alle spose. “Non mi non mi stancherò mai di dire alle donne che si apprestano a recarsi all’altare di provare, provare, provare”, ha concluso Roberta, “non c’è l’abito perfetto nei sogni fino a quando non viene provato. Invitiamo le ragazze a contattarci al numero 0863.414792 o a venire nel nostro atelier di via Tiburtina km 111.500 a Cappelle dei Marsi e a farsi consigliare da chi, da decenni, fa questo lavoro e sa bene cosa non può mancare nel giorno del sì”.

