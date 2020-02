Vuoi imparare a realizzare un sito web? Arriva ad Avezzano un corso web master

Desideri creare un sito web da zero per te o per i tuoi clienti? Hai delle passioni, ti piace scrivere e ti stai domandando come creare un blog gratis? Lavori già nella comunicazione o nel marketing e vuoi arricchire le tue competenze?

Se hai risposto sì a una di queste domande allora il corso in arrivo ad Avezzano sabato 14 marzo 2020 è perfetto per te!

8 ore di Full immersion con docenti qualificati per imparare a:

-Installare un CMS

-Creare le pagine

-Costruire il menù

-Utilizzare temi e Plugin

-Gestire Header, Sidebar e Footer

..Attraverso pura pratica!

Realizzare un sito web è molto più semplice di quanto credi. Un numero sempre maggiore di utenti decide di avere una propria presenza online.

Esattamente come accade per costruire una casa di mattoni, anche per costruire un sito web è necessario partire dalle basi per costruire il progetto in altezza.

Impara ad Utilizzare WordPress.

WordPress ormai è utilizzato non solo per realizzare blog ma anche per creare siti web aziendali: molti brand famosi utilizzano questa piattaforma per il proprio sito istituzionale, in molti casi anche per la realizzazione di e-commerce.

Lavora subito. I migliori del corso avranno la possibilità di fare un tirocinio formativo presso aziende locali che si occupano di web marketing e comunicazione.

Il Corso è riservato SOLO a 7 persone. Affrettati: l’offerta di €99 sta per scadere!

Vai su https://digital-teach.it/web-master/ e conferma il tuo posto