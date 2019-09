Digital Teach: ad Avezzano il primo corso pratico di Social Media Marketing

“Come posso fare pubblicità sui social network senza sprecare budget e ottenere risultati?” Se anche tu ti sei posto queste domande non puoi mancare al primo corso in social media marketing ad Avezzano che si terrà il 12, il 19 e il 26 ottobre.

A chi è rivolto?

A chiunque voglia imparare a fare (bene) pubblicità sul web. 25 ore di pura pratica in cui i docenti, tutti professionisti del mondo del web marketing, ti spiegheranno come raggiungere risultati tangibili con i social network.

Non verranno insegnati “trucchi”; per diventare ricchi con il web, infatti, solo lavoro, studio, corsi, aggiornamento e pratica ti aiuteranno a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Per questo, partecipando al corso capirai qual è il metodo giusto che dovrai usare per ottenere risultati e non buttare soldi, in base a quello che vendi, a chi lo vendi e quanto tempo i tuoi clienti impiegano a prendere una decisione.

“Con la pubblicità online si può vendere qualunque cosa, ma il metodo e gli strumenti possono essere determinanti. Seguendo questo corso, imparerai cosa fare e soprattutto come farlo”, ha dichiarato Simona Di Berardino, Web Marketing Specialist per The Digital World e docente del corso.

Perché devi partecipare?

Che tu parta da zero o hai già fatto campagne online avrai l’occasione di imparare, seguire e strutturare fin da subito i metodi offerti dal team. Porterai a casa strategie e tecniche da utilizzare subito per promuovere i tuoi prodotti o servizi, oppure quelli dei tuoi clienti anche con un piccolo budget. Il prezzo lancio del corso è di € 99 anziché € 199 per pochi giorni. Affrettati: ultimi posti a disposizione

Per info e candidature:

chiamare 0863 1886419 – 392.0476095, scrivere a info@digital-teach.it o andare su www.digital-teach.it per bloccare il tuo posto.