Corso per una corretta dizione e interpretazione. L’attore Corrado Oddi protagonista dei corsi ad Avezzano

Avezzano. Al via una nuova edizione del corso di dizione, interpretazione ad Avezzano lunedì 8 ottobre dalle ore 18 alle 20 nella sede in via XX Settembre 460, Studio Schèmata. Rivoluzionare il modo di parlare, riscoprire una voce elegante, sicura, piacevole priva di inflessioni e difetti dialettali, perfezionare l’emissione fono articolatoria, comunicare con chiarezza ed efficacia: questi gli obiettivi e le finalità del percorso.

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi” (M. Proust), per cambiare radicalmente l’approccio alla lettura e all’interpretazione. Il corso è aperto a tutti, a coloro la cui professione richiede di parlare in pubblico e non solo: ad aspiranti attori e operatori dello spettacolo, insegnanti, lettori, speaker, annunciatori, politici, liberi professionisti, avvocati, venditori, addetti alle pubbliche relazioni, giornalisti, imprenditori a coloro i quali voglio riscoprire le proprie capacità fonetiche ed espressive per parlare bene in pubblico. Consiste nell’insegnamento teorico e pratico della pronunzia e dizione della lingua italiana, libera da inflessioni dialettali con approccio all’interpretazione ed alla lettura espressiva. 10 incontri di 2 ore per un totale di 20 ore. Numero massimo di partecipanti per corso 15 unità. Questi gli insegnamenti: dizione (ortoepia) e fonetica, impostazione della voce, articolazione, esercizi di lettura: prosa, poesia e teatro, riviste: tono, volume e timbro. I partecipanti avranno a disposizione una dispensa didattica con regole ed esercizi. Conduttore del corso Corrado Oddi (attore-regista-doppiatore); ha tenuto, negli anni, corsi per i docenti del MIUR (Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca). Info e contatti: 348 4684172 – dizioneinterpretazione@gmail.com