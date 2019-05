Un viaggio alla scoperta della fragranza del pane con il maestro panificatore Vinceslao Ruccolo

Avezzano. L’Onae, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Enogastronomici, racconta il Pane per farlo conoscere, toccarlo, sentirlo e degustarlo con competenza e attenzione. L’appuntamento è per lunedì 3 giugno, dalle 16 alle 20, ad Avezzano nel ristorante “Timo e Rosmarino”, in via Don Minzoni 1. A tenere il corso sarà il maestro Panificatore Vinceslao Ruccolo, Presidente della Fiesa Confesercenti d’Abruzzo e Vice Presidente nazionale di Assopanificatori.

Vinceslao Ruccolo è titolare del Panificio l’Arte del Pane e svolge la sua attività di Fornaio artigiano a San Vito Chietino. “Da sempre sostengo l’esigenza di una conoscenza profonda del Pane e degli altri prodotti da forno per poterli offrire ai consumatori con una informazione particolareggiata – ha dichiarato Vinceslao Ruccolo – Voglio continuare ad essere portavoce della necessità di coinvolgere chi acquista ad una scelta consapevole anche attraverso corsi dedicati tendenti a favorire la conoscenza per un servizio di qualità”.

“L’obiettivo strategico dell’Onae, è la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici, affiancati da un’azione formativa di approccio alla conoscenza dei valori sensoriali – ha dichiarato Simonetta Di Nicola – responsabile dell’Associazione degli Assaggiatori – Concordo con la Fiesa Assopanificatori sulla necessità della valorizzazione della filiera agroalimentare con una ricaduta vantaggiosa su tutti gli attori coinvolti”. Il costo del corso che si terrà ad Avezzano comprende anche la cena in abbinamento con la didattica. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni si può telefonare al numero 3391636497 o inviare una email all’indirizzo info@onae.it.