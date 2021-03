Corso guida ambientale escursionistica: appuntamento giovedì con la prima lezione online

Avezzano. Appuntamento giovedì alle 9 con la prima lezione online del corso, promosso dalla Confesercenti Abruzzo, in collaborazione con l’associazione Lagap – Libera Associazione delle Guide Ambientali-Escursionistiche Professioniste, regolarmente iscritta agli elenchi del Mise. In ottemperanza alle restrizioni imposte dal Decreto del 2 marzo 2021, il corso per l’iscrizione alla Lagap quale guida ambientale escursionistica, partirà in Fad con la prima lezione incentrata sulle tecniche di conduzione e diritto professionale. Docenti qualificati ed esperte guide ambientali si alterneranno, fino a metà giugno, in lezioni ed escursioni, per mettere in pratica sul campo le nozioni acquisite e per conoscere da vicino le mille bellezze presenti nelle aree di interesse naturalistico all’interno del territorio dei nostri parchi e delle riserve naturali.

Come era facilmente prevedibile, questo percorso formativo ha destato enorme interesse, soprattutto nella nostra regione e nella provincia dell’Aquila, a testimonianza dell’esigenza, da tempo manifestatasi, nel territorio e tra gli operatori turistici, di poter contare su figure qualificate di guida ambientale escursionistica.

Sono state già acquisite le adesioni di persone interessate al corso ma che per motivi di lavoro non potranno frequentare adesso e si sono già prenotate per una eventuale seconda edizione. Per qualsiasi informazione in merito, potete far riferimento alla sede Confesercenti di Avezzano, in Via Monte Velino, 133/137 oppure telefonare ai numeri: 0863.22764 – 335.7551476.