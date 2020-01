Un master gratuito di 400 ore per diventare un esperto di enogastronomia abruzzese. Cosa aspetti?

Solo 15 posti disponibili. I requisiti? Essere maggiorenni e avere un diploma di scuola alberghiera. Puoi chiamare subito il Centro di Formazione Prometeo al numero 0863-497184 oppure continua a leggere.

Corso gratuito di specializzazione post diploma in enogastronomia regionale. C’è da aggiungere altro? Già la definizione parla da sé. Diventare tecnico esperto in questo settore e nella valorizzazione della cucina della propria terra, ammettiamolo, è sempre stato un po’ il sogno di ognuno di noi. Se poi la cucina in questione è quella abruzzese è un tutto dire. Ecco, con Prometeo Avezzano è possibile partecipare al corso già dalla fine di gennaio.

Enogastronomo esperto nella valorizzazione della cucina regionale vuol dire essere un professionista in grado di sostenere la promozione turistica del territorio attraverso la conoscenza e l’impiego delle risorse alimentari locali.

Progettare menù rivalutando e valorizzando le ricette della tradizione gastronomica secondo principi di creatività, ricerca e innovazione; realizzare piatti tipici integrando tecniche tradizionali e innovative; progettare e realizzare esperienze degustative multisensoriali… Sono queste alcune delle sfaccettature che anticipano di che pasta è fatto il corso.

Ma ecco anche qualche informazione più pratica che ci svela Laura Bucaioni, presidente dell’associazione Prometeo: “il corso (di 400 ore), oltre ad essere completamente gratuito, darà la possibilità di effettuare un tirocinio extracurriculare retribuito (600 euro per 6 mesi). Come partner avremo due noti e validissimi ristoranti locali dove si potranno apprendere tecniche ed esperienze che arricchiranno il proprio bagaglio culturale. Gli unici requisiti richiesti per accedere al corso sono la maggiore età e il possesso del diploma della scuola alberghiera”.

Se sei alla ricerca di una valida formazione post-diploma, il corso per diventare tecnico esperto in enogastronomia e valorizzazione della cucina regionale è pronto e aspetta te.

Affrettati: solo 15 i posti disponibili. Contatta il numero 0863-497184 per maggiori informazioni.