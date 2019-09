Corso di teatro ad Avezzano dai 4 ai 99 anni. “Il volo del coleottero” torna con una nuova stagione di corsi per tutte le età

Avezzano. Domenica 29 settembre dalle ore 16 alle ore 19 al Teatro San Rocco di Avezzano, porte aperte per presentare i Laboratori Teatrali targati “Il Volo del coleottero Teatro Musica”. Nel corso del pomeriggio verranno presentati i corsi del nuovo anno artistico e per i nuovi allievi sarà possibile chiedere informazioni e prenotare una lezione di prova senza impegno venendo inseriti nel corso relativo alla propria fascia di età. I corsi inizieranno a partire da ottobre e si concluderanno a giugno con un evento finale per ogni corso.

L’offerta didattica è articolata su sei fasce di età: il Laboratorio Teatrale per Adulti e i cinque Laboratori per ragazzi suddivisi in Piccolissimi, Bambini, Ragazzi, Adolescenti e Giovani. Si partedai 4 anni fino ad arrivare ai 99.

Il laboratorio teatrale è uno spazio di conquista e scoperta in cui si diventa consapevoli della propria fisicità, delle potenzialità della propria voce, della capacità di impersonare ruoli e storie diverse, imparando in tal modo quanto sia prezioso riuscire a guardare le cose da un punto di vista nuovo e diverso, a mettersi in gioco superando paure, timidezze, limiti. È un luogo dove guardare se stessi e gli altri per crescere, conoscere, confrontarsi, divertirsi.

Questo è un anno importante per i laboratori stabili, giunti al decimo anno di attività, che hanno visto crescere negli anni la grande famiglia dei “Coleotteri” creando, intorno al quartier generale del teatro di San Rocco, una piccola comunità artistica formata da bambini, giovani, adulti, famiglie e appassionati che partecipano a tutte le attività proposte: dai laboratori agli spettacoli, dagli stage di formazione alle giornate artistiche fino alle rassegne teatrali.

L’esperienza e la formazione continua del team di educatori artistici coinvolti ha permesso, anno dopo anno, di evolvere costantemente i contenuti e i metodi rendendo il “laboratorio” un momento di crescita personale, ancor prima che di acquisizione delle tecniche di recitazione.

Gli allievi saranno guidati da esperti professionisti del settore artistico e formativo i quali hanno scelto di dedicare tutte le loro energie, la loro professionalità e la formazione continua a questa attività considerandola fondamentale sul piano della crescita personale, della formazione artistica, dello sviluppo culturale della comunità locale.