Corso di dizione, fonetica e public speaking al Liceo Benedetto Croce, con Luca Di Nicola

Avezzano. Al Liceo Benedetto Croce di Avezzano un nuovo corso di dizione, fonetica e public speaking diretto da Luca Di Nicola. Il popolare presentatore, giornalista e autore radio-televisivo terrà le lezioni ogni giovedì pomeriggio nella sede del liceo, in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Il corso di dizione, coordinato anche in passato da Di Nicola sia al Croce che in altri istituti cittadini, è atto all’insegnamento dell’esatta dicitura dei vocaboli della lingua italiana, contribuendo notevolmente ad attenuare prima e ad eliminare successivamente, l’inflessione dialettale e locale. Il corso, organizzato dal dirigente scolastico prof. Attilio D’Onofrio e dallo stesso liceo avezzanese, si svolge nell’aula magna dell’ex istituto Magistrale e andrà avanti per gran parte dell’anno scolastico. Luca Di Nicola, coordinatore del corso di dizione, è anche un docente del liceo Benedetto Croce. “In questa scuola, già in passato e sempre con grande successo, sono stati organizzati corsi di dizione – dichiarano al liceo Croce – si è ritenuto opportuno dunque, offrire nuovamente questa ghiotta opportunità. Ringraziamo nuovamente il prof. Di Nicola per la disponibilità e tutti i partecipanti”. Luca Di Nicola, laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza, abilitato all’insegnamento delle materie giuridico-economiche nelle scuole superiori, giornalista e popolarissimo presentatore, insegna da sempre anche dizione, fonetica e public speaking a quanti desiderano migliorare il proprio modo di parlare e di leggere, svincolandosi dai dialetti e dagli idiomi locali.