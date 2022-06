Corso di aggiornamento per i tecnici abruzzesi di Judo nel Pala Winner Team di Avezzano

Avezzano. Ieri nella sede del Pala Winner Team si è svolto il corso di aggiornamento tecnico Fijlkam a cui hanno partecipato circa quaranta tecnici da tutto l’Abruzzo.

Il corso è stato tenuto dal maestro Alfredo Trinchese. Durante il corso sono state sudiate tutte le “antiche” tecniche del Judo non più utilizzate nelle competizioni odierne perché proibite o vietate ma indispensabili per la conoscenza completa del Judo, Nella seconda parte del corso si sono studiati due kata (forme) anche essi fondamentali per comprendere l’essenza delle tecniche di questa meravigliosa disciplina. La Winner Team di Avezzano ringrazia tutti i partecipanti e da’ l’arrivederci ai maestri per la seconda parte del corso.