Acconciatore, estetista, Aso e Oss: suona la campanella d’inizio corsi!

Pronti, partenza… via! Sono ricominciati i corsi di formazione professionale targati Prometeo di Avezzano. Dopo una breve pausa estiva, l’associazione ha riaperto le porte a nuovi partecipanti, per accompagnare loro in un percorso di crescita lavorativa ma anche personale.

Si sa, settembre è il mese della formazione e allora perché non mettersi in gioco e inseguire i propri sogni? La campanella è suonata per i tradizionali corsi, ovvero, quelli che hanno avuto grande successo negli anni passati. Parliamo, ad esempio, di percorsi rivolti a coloro che vogliono trasformare la loro passione per l’acconciatura e l’estetica in una vera e propria professione.

Spazio anche alle new entry: hanno preso il via infatti i corsi per diventare operatore socio sanitario o assistente di studio odontoiatrico. Si tratta di una novità della realtà marsicana che ha registrato una ottima ricettività sul mercato.

Indipendentemente da quale sia la vostra scelta, l’associazione Prometeo ha un solo obiettivo in testa: nutrire i corsisti della giusta formazione che permetterà loro di scalare la vetta del successo professionale.

Allora cosa aspettate? Per maggiori info e candidature: inviare e-mail all’indirizzo mail corsiprometeo@gmail.com.