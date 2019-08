Sei alla ricerca di corsi di formazione che possano introdurti nel mondo del lavoro? Ecco ciò che fa per te

Abbiamo già presentato il Consorzio Alta Formazione e Sicurezza di Avezzano come ente che opera attraverso una triplice veste: organismo di formazione, agenzia per il lavoro e consulente aziendale. Oggi andremo ad approfondire una di queste sfaccettature; quella che punta sull’importanza dell’acquisizione di competenze e conoscenze spendibili nel mondo del lavoro grazie alla proposta di corsi altamente qualificati.

Il Consorzio Alta Formazione e Sicurezza di Avezzano, infatti, arricchisce ogni anno la propria offerta formativa andando a proporre nuovi corsi che permettono di conseguire qualifiche regionali. Sei curioso di conoscerne qualcuno? Ecco una breve descrizione su quelli che sono i settori occupazionali con i quali il Consorzio Afes ti permetterà di entrare in contatto.

Corso per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO).

Recentemente introdotto come obbligatorio dall’accordo Stato-Regione del 21 aprile 2018, il corso porta ad acquisire competenze che permettono di svolgere attività finalizzate all’assistenza odontoiatrica e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, nonché alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, oltre all’accoglimento dei pazienti e la gestione della segreteria.

“Si tratta”, ha dichiarato l’amministratore di Afes, Dott. Marco D’Aurelio, “di un percorso di 700 ore che prevede la seguente suddivisione: una parte dedicata alla teoria, un’altra parte riservata alle esercitazioni pratiche e, infine,un tirocinio presso studi dentistici convenzionati con il nostro ODF. Il corso si rivolge sia a coloro che già lavorano in strutture odontoiatriche e che devono riqualificarsi, non avendo raggiunto i mesi di attività specifica prevista dalla normativa e sia a coloro che vogliono intraprendere l’attività di Assistente di Studio Odontoiatrico per trovare nuovi sbocchi occupazionali”.

Corso modellista dell’abbigliamento.

Il/la modellista dell’abbigliamento interviene nel processo di progettazione di tessuti e capi di abbigliamento. Il corso si articola in 600 ore, durante le quali accanto alla formazione teorica e pratica, gli allievi avranno modo di svolgere un tirocinio presso realtà locali.

“Crediamo che proporre un corso di alta formazione nel settore della produzione tessile ed abbigliamento confezione e maglieria oltre che essere innovativo per il territorio, possa costituire un punto di partenza per coloro che vogliono affermarsi nel mondo della moda”, ha dichiarato Marco D’Aurelio.

Addetto ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico (ex buttafuori).

Il corso porta i partecipanti ad acquisire competenze che permettono di svolgere le seguenti attività: controlli preliminari, controlli all’atto dell’accesso al pubblico, controlli all’interno del locale.

“Anche questo corso di 90 ore ”, conclude l’amministratore di Afes, Dott. Marco D’Aurelio, “è disciplinato da fonti normative. Il nostro Consorzio Alta Formazione e Sicurezza è pronto a preparare tutti gli interessati nel migliore dei modi al mondo del lavoro e, in particolare, in questo settore, sempre più in crescita negli ultimi anni”.

Questi sono solo tre dei corsi che fanno parte dell’ampia offerta formativa che il Consorzio Alta Formazione e Sicurezza vanta. Sei curioso di scoprire quali sono gli altri? Rimani aggiornato e ti diremo di più. Se vuoi avere ulteriori informazioni sui corsi per A.S.O. modellista dell’abbigliamento e addetto ai servizi di controllo e intrattenimento, contatta il numero 0863.472153 o scrivi una mail a info@afes.it.