La storia di Cristian, quando la formazione aiuta la scalata verso il successo professionale

Avezzano. L’efficacia di un corso di formazione si vede, come in tutte le cose, dai risultati. In giro esistono tanti guru e società che ti promettono l’ultimo dei segreti per diventare un supereroe. La Prometeo di Avezzano invece non vuole stupire con effetti speciali, ma preferisce concentrarsi su cose semplici e concrete, che possano davvero aiutare un giovane o chi è alla ricerca di una riqualificazione professionale. Per testimoniarlo, abbiamo contattato Cristian D’Andrea e oggi andremo a raccontarvi la sua storia.

“Sin da bambino, la mia passione era quella di diventare acconciatore. E oggi il sogno che ho portato avanti per diversi anni è diventato realtà. La mia fortuna è stata quella di essere venuto a conoscenza dell’associazione Prometeo che mi ha accompagnato nell’ultima parte del mio percorso. Attraverso i corsi che ho frequentato, regolarmente riconosciuti dalla Regione Abruzzo, ho avuto modo di approfondire ulteriormente le mie conoscenze in questo settore. Una delle cose che ho maggiormente apprezzato è stata la possibilità non solo di acquisire nozioni teoriche ma soprattutto mettere queste ultime in pratica”.

“Inoltre”, ha continuato, “ho avuto la possibilità di partecipare a due concorsi nazionali portando a casa ottimi risultati. L’associazione Prometeo, infatti, oltre a coinvolgere i partecipanti in attività teoriche e pratiche, cerca di introdurre i ragazzi nei meccanismi che spetteranno loro fuori dalle mura del centro, attraverso l’adesione a concorsi ed eventi regionali o addirittura nazionali. L’aspirazione più grande è aprire una mia attività. Per questa ragione ho deciso di frequentare oltre ai corsi biennali che mi hanno permesso di ottenere la qualifica, anche un terzo anno al termine del quale ho, invece, ottenuto l’abilitazione per l’esercizio autonomo della professione. Oggi gestisco a 360 gradi la parte maschile in un salone di Celano ma entro la fine del prossimo anno mi metterò in proprio e aprirò una mia attività”.

“Ciò che più mi ha colpito della mia esperienza con Prometeo è stato l’affiatamento che c’è stato con i docenti del corsi. Insegnanti eccellenti con alle spalle esperienza da vendere. Loro ci hanno trasmesso la passione per il lavoro e ci hanno fatto aprire gli occhi sulle difficoltà che la realtà lavorativa esterna ci riserva. Si sono quindi instaurati rapporti meravigliosi, oltre che con i docenti, con l’interno staff. Parliamo di persone che ti accompagnano in uno dei percorsi più importanti della vita, ricoprendo il ruolo di vere e proprie guide. Posso dire che è stato intenso, a volte duro ma bello. Un’esperienza che ti forma sia lavorativamente che umanamente parlando”, ha concluso.

Se vuoi anche tu seguire l’esempio di Cristian, i corsi per acconciatore o estetista inizieranno a settembre. Le candidature possono essere inviate all’indirizzo mail corsiprometeo@gmail.com.

Inoltre, sono aperte le iscrizioni per coloro che, in seguito alla frequentazione dei corsi biennali o all’acquisizione di esperienze nel mondo dell’acconciatura e dell’estetica, anche esterne alla scuola Prometeo, vogliono ottenere abilitazione all’esercizio autonomo della professione.