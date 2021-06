Corsi di formazione micologica con il Gema, partite le lezioni ad Avezzano

Avezzano. La Sezione Marsicana del gruppo ecologico micologico abruzzese organizza i corsi di formazione micologica. L’iniziativa è finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per poter praticare la raccolta dei funghi in Abruzzo, come previsto dalla vigente legge regionale.

Il corso, partito ufficialmente ieri, avrà una durata di ventiquattro ore, suddivise in dieci lezioni, tenute dalle 18 alle 20, nella sede. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi dalle 18 alle 19.30 alla sede sociale di Avezzano, in via M. Buonarroti, 10 o telefonare al numero 339.2850811.