Corse clandestine con i cavalli, il Comune prova a fermarle con bande sonore e rallentatori

Avezzano. Ad Avezzano arrivano le bande sonore e il limite di 40 chilometri orari in sette strade del nucleo industriale. L’ordinanza dell’amministrazione Di Pangrazio fa scattare il posizionamento dei “rallentatori ad effetto acustico- vibratorio” previsti dal Codice della strada come segnali complementari e rende permanente l’istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h sulle strade del comprensorio di competenza Arap.

Nello specifico, comunica in una nota il Comune, si tratta di Via A. Volta, Via Trara, Via Galileo Galilei, Via Copernico, Via Diesel, Via Einstein, Via Newton dall’incrocio di via Pertini.

Il Comune sul punto aveva già sentito il rappresentante legale di Arap ed emanato un’ordinanza con misure sperimentali su alcuni tratti stradali. Ora, conclusa con buoni risultati la fase di sperimentazione e sempre di concerto con Arap, si passa all’azione definitiva con il fine di perseguire una maggiore sicurezza stradale, ridurre gli incidenti e la pericolosità di quei tratti. La zona, tra l’altro, è stata sovente interessata dal fenomeno delle corse clandestine dei cavalli che va avanti da anni e si verifica, in special modo, nel fine settimana quando diminuisce il traffico veicolare. Prassi che, ora, troverà un ostacolo significativo.