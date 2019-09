Corrado Oddi chiude il cartellone di Avezzano Eventi Estate 2019 con il video racconto de Il Piccolo Principe

Avezzano. Il video racconto sul Piccolo Principe di e con Corrado Oddi chiude “Avezzano Eventi Estate 2019” domenica 15 settembre presso il Castello Orsini Colonna di Avezzano alle 18:00. Spettacolo multimediale su un adattamento dall’opera di Antoine De Saint-Exupery . Lo spettacolo rientra nel progetto “Io riparto dai Bambini che sanno ascoltare, con la mente, con il cuore con l’intelligenza pura”: progetto che ha come obiettivo quello di

avvicinare tutti alla lettura, ed in questo caso specifico all’opera più celebre di Saint-Exupery, stimolando la curiosità dello spettatore invogliandolo a leggere l’opera integrale: così come fecero Charles e Mary Lamb nell’Ottocento con i loro Racconti da Shakespeare.

“Il Piccolo Principe è un libro per bambini che si rivolge agli adulti” a detta dell’autore. I vari piani di lettura possibili rendono il libro piacevole per tutti e offrono temi di riflessione alle persone di qualsiasi età: “Un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara, incontra un bambino che gli chiede “Mi disegni una pecora”. Stupito, il pilota non capisce il perché di queste richieste strane del bambino. Poco per volta, dice di essere il principe di un lontano asteroide, sul quale abita solo lui, tre vulcani di cui uno inattivo e una piccola rosa, molto vanitosa, che lui cura e ama…”.

Attraverso il video racconto grandi e piccini potranno immergersi nella storia e riscoprire che “non si vede bene che con il cuore”. L’adattamento drammaturgico e la narrazione sono di Corrado Oddi; l’adattamento iconografico, l’assistenza alla regia e le video proiezioni sono a cura di Marco Anselmi. L’introduzione all’opera e all’autore è affidata agli attori Emma Francesconi, Giovanni Maria De Pratti, Francesco Frezzini con un siparietto introduttivo interpretato dai piccoli Leila Fracassi e Emanuele Bracone. Lo Spettacolo è organizzato dall'Associazione Culturale Immagine in collaborazione con il Comune di Avezzano (Commissario Prefettizio Vice Prefetto Dott. Mauro Passerotti e Dirigente Politiche Culturali Arch. Massimo De Sanctis) e con il patrocinio dell'Unicef (Comitato Provinciale dell'Aquila di cui è presidente Ilio Leonio). L’ingresso è libero.