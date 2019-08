Corradino contro Carlo d’Angiò, una battaglia “che fa gola” dopo 750 anni: i motivi per cui la battaglia è di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Oddje, oddje, je sole c’ha ncocciat’. Sui social, una pagina molto divertente riguardo le tradizioni, le bellezze e la storia del nostro territorio abruzzese sembra essere caduta nella recente trappola del revisionismo storico. Così, oggi, nel giorno del 751 anniversario della battaglia di Tagliacozzo, la pagina si è schierata con Scurcola nel noto diverbio dell’attribuzione del conflitto e l’ha definita come battaglia dei Piani Palentini sottolineando che Tagliacozzo “s’è accattato la nomea”.

Inutile dire che sono state numerose le controversie aperte sull’argomento, in particolare negli ultimi anni. Il ricordo della nota battaglia tra Carlo d’Angiò e Corradino di Svevia, uno scontro che ha segnato le sorti dell’Italia e dell’intera Europa nel 1268, fa sicuramente gola per aumentare il flusso turistico. Tuttavia, la storia e la storia e la satira è la satira. Non è di certo colpa di Tagliacozzo se all’epoca, nel lontano 1268, Scurcola Marsicana era solo una piana e Tagliacozzo deteneva il titolo della contea più importante della zona.

Così, uno scrittore del tempo, diciamo il più grande poeta della lingua italiana, Dante Alighieri cita il conflitto nel XXVIII canto dell’Inferno scrivendo “e là da Tagliacozzo, dove sanz’arme vinse il vecchio Alardo”. Ora, è abbastanza futile pensare che Dante Alighieri, tra le infinite battaglie citate, avesse così a cuore di scrivere Tagliacozzo per far torto a qualcuno nei dintorni, tra l’altro venuto secoli dopo. La sua precisazione “là da Tagliacozzo” vuole indicare che il conflitto si è combattuto lontano dalla contea dello storico borgo, ma nel contempo evidenzia che l’unica città importante dell’epoca era Tagliacozzo.

Nelle stesse lettere di Carlo D’Angiò, l’autore precisa il luogo della battaglia nei cosiddetti “Piani Palentini”, ma ricorda Tagliacozzo come la città vicina, la contea più importante, il luogo che potesse dare un indice geografico e storico all’Europa dell’epoca per segnare il conflitto. Lo stesso grande storico francese, Henry Pirenne, nel suo manuale Storia d’Europa, indica il conflitto come Battaglia di Tagliacozzo, per il semplice motivo, già citato, che è normale attribuire il conflitto alla città vicina più importante.

Per fare un altro esempio storico, la stessa battaglia di Anzicourt del 1415, tra francesi e inglesi, vinta da questi con Enrico V, in realtà è stata combattuta una quindicina di chilometri lontani dalla città, ma nessuno ad oggi rivendica il conflitto. Scavando nella letteratura inglese, quello che molti definiscono uno dei più grandi letterati del 1600, tale William Shakespeare, nella sua opera dedicata al re inglese, Enrico V, spiega proprio questa attribuzione del nome della battaglia: in un verso, Enrico V chiede ai suoi uomini: “come si chiama la città dove era quel grande Castello?”, “Anzicourt”, “allora da oggi e per sempre la battaglia di Anzicourt”.

In tutti gli studi storici, Tagliacozzo “non s’è accattato” nulla. In ambito accademico e professioanale, nessuno, e sottolineo, nessuno che abbia il giusto titolo riconosciuto dallo Stato per parlare di Storia, cita il conflitto come battaglia di Scurcola o dei piani palentini, ma viene ricordata oggi e per sempre come battaglia di Tagliacozzo. Purtroppo, qualcuno non del mestiere vuol continuare a dare arido a questo revisionismo, e così c’è chi cade nelle trappole. Volendo o no, la battaglia di Tagliacozzo rimarrà tale per sempre, perché così è stata trasmessa nella storia. Perché non si può correggere la Divina Commedia, e perché è anche inutile discutere sulla superficialità del passato. Oddje, oddje, è sembrefatto, o meglio in questo è sempre stato così e così sarà.

Raffaele Castiglione Morelli