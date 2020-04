Coronavirus, zero casi nella Marsica nelle ultime 24 ore: è il terzo giorno consecutivo

Avezzano. Ancora un giorno di stop, il terzo consecutivo, senza che ci siano nuovi casi di persone positive al coronavirus sul territorio marsicano. Restano però ancora tante le persone in attesa di tampone e altre che attendono il risultato del test. Il totale dei marsicani contagiati è bloccato da tre giorni a 87 e di questi 23 sono ricoverati non in terapia intensiva e 3 in terapia intensiva, mente più di 40 sono in isolamento domiciliare.

Salgono a quota 189 (+6) i casi positivi presenti in provincia dell’Aquila, di cui 53 ricoverati non in terapia intensiva (3 ricoverati in altra Asl), 13 in terapia intensiva e 95 in isolamento domiciliare (di cui 4 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 11 i guariti e 17 i deceduti (10 proveniente da altra Asl).