Coronavirus: un nuovo contagio registrato nella Marsica, si tratta di una persona di Collarmele

Collarmele. Un nuovo caso di contagio da coronavirus è stato registrato nella Marsica. Si tratta di una persona residente a Collarmele. La notizia è stata confermata dal primo cittadino Tonino Mostacci. Si sta ricostruendo la catena di incontri in modo da avvisare e mettere in quarantena le persone che hanno avuto contatto con il paziente che starebbe una donna e che è in buone condizioni con sintomi non gravi.

“Un nostro concittadino”, ha affermato il sindaco, “è risultato positivo al tampone del coronavirus. Tutte le procedure necessarie per risalire ai contatti sono in corso da parte mia e della Asl. Questa notizia ci deve far capire ancora di più quanto è fondamentale rispettare le ordinanze emanate”.

“Siamo una piccola comunità”, ha aggiunto il sindaco, “e questo ci potrebbe essere di aiuto nelle azioni di contenimento. Faccio gli auguri di una prontissima guarigione alla persona che oggi deve combattere questa malattia”. Considerando anche il primo contagiato arrivato ad Avezzano da Sulmona, sale a 8 il numero dei positivi registrati nella struttura sanitaria del capoluogo marsicano.

Intanto a Lecce nei Marsi il medico del paese, dopo aver visitato il 6 marzo un paziente risultato poi positivo, sta osservando un periodo di quarantena che terminerà venerdì. Il medico non presenta sintomi.