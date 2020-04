Coronavirus: un nuovo caso nella Marsica, eseguiti in Abruzzo 1.035 test in un giorno

L’Aquila. Un nuovo caso di covid19 registrato nella Marsica nelle ultime 24 ore. Sale così a quota 99 il numero dei contagiati totali. Si tratta di una persona residente a Magliano de’ Marsi dove i contagi salgono a 6.

Alla data odierna sono 237 i casi positivi al Covid19 presenti in provincia dell’Aquila, di cui 48 ricoverati non in terapia intensiva (4 ricoverati in altra Asl), 11 in terapia intensiva e 122 in isolamento domiciliare (di cui 5 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 36 guariti e 20 i deceduti (12 provenienti da altra Asl).

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati nella Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila tre casi complessivi di cui uno risulta avere la residenza a Magliano, nella Marsica, e due ad Ateleta, nell’area Sangrina.

Dei positivi covid19 finora registrati, 35 sono dell’aquilano (3 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 20 in isolamento domiciliare, di cui 1 in altra Asl, e 12 guariti), 90 della Marsica (17 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 2 in altra Asl, 3 in terapia intensiva, 47 in isolamento domiciliare, 18 guariti e 5 deceduti), 58 dell’area peligna (14 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl, 3 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare, di cui 4 in altra Asl, 2 guariti e 2 deceduti) 19 dell’area sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl, 0 ricoverati in terapia intensiva,11 in isolamento domiciliare, 3 guariti e 1 deceduto) e 35 di altra Asl (10 ricoverati non in terapia intensiva, 5 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 12 deceduti).