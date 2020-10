Coronavirus, un altro contagio nella Marsica: è un asintomatico in isolamento domiciliare

Luco dei Marsi. Nuovo caso di contagio nella Marsica, questa volta a Luco dei Marsi. Lo annuncia il primo cittadino del paese, Marivera De Rosa. “Ho appena ricevuto, dai competenti uffici Asl, la comunicazione che una persona residente nel nostro paese è risultata positiva al Covid-19. La persona colpita è asintomatica ed è in isolamento domiciliare. Le Autorità deputate stanno tracciando tutti i contatti potenzialmente a rischio (le persone individuate secondo i parametri saranno a loro volta sottoposte alle misure previste dai vigenti protocolli)”.

“Inoltre, e fortunatamente, la Asl mi ha comunicato che l’ultima persona ancora in isolamento perché parte del nucleo familiare contagiato durante la scorsa estate, è risultata negativa a due esami consecutivi ed è pertanto stata dichiarata ufficialmente guarita. A lei gli auguri di una piena e felice ripresa delle normali attività, e alla concittadina attualmente colpita dal contagio i più cari auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che possiamo presto anche per lei darne notizia”.

“Nell’occasione, ricordo a tutti che siamo tuttora alle prese con una pandemia, e tra l’altro in una fase in cui rimontano i contagi e la prospettiva di una drammatica e imponente seconda ondata appare via via più concreta. L’invito a tutti è di osservare con cura le prescrizioni, prestando maggiore attenzione anche nelle situazioni in cui è più facile distrarsi “, conclude il sindaco di Luco dei Marsi.