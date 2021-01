Coronavirus: trend in crescita a Luco dei Marsi, De Rosa: 8 nuovi contagi, prestare massima attenzione

Luco dei Marsi. Trend di contagi in crescita nella Marsica. A Luco dei Marsi si contano otto nuovi casi, comunicati dal sindaco Marivera De Rosa. “Mi sono stati comunicati otto nuovi casi di contagio riferiti a nostri concittadini. Gli esiti di cui vi sto informando sono relativi agli ultimi tre giorni. Purtroppo il trend si conferma in crescita, come atteso e come paventato dagli esperti, e vi ricordo che da domani sarà in vigore il nuovo DPCM, valido fino al 5 marzo, con nuove indicazioni”.

“È superfluo, ma necessario, dire che sono prescrizioni inutili se non vengono osservate, dunque è fondamentale agire con il massimo rigore, usando tutte le precauzioni e limitando al massimo le occasioni potenzialmente a rischio contagio. Si intravede la soluzione a questa tragica vicenda, ma la strada è ancora lunga. Nel frattempo, possiamo solo limitare i danni, ma per questo serve l’impegno di tutti. Faccio i più sentiti auguri di pronta guarigione ai contagiati”.