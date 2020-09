Coronavirus: tre nuovi casi registrati nella Marsica, undici in tutta la provincia

Avezzano. Torna dopo 2 giorni di stop forzato a causa di problemi al sistema informatico della Regione il bollettino giornaliero sui casi covid19 in Abruzzo: 72 casi in 3 giorni in tutta la regione, 11 casi nella Provincia dell’Aquila e 2 nella Marsica, a cui va aggiunto 1 caso di Celano reso noto dal sindaco ma non ancora non ancora segnalato dalla Regione e che fa arrivare a 33 i casi nella città castellana. Sono complessivamente 4.209 i casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza, di cui 595 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, di cui 186 nella Marsica.

Rispetto a venerdì si registrano 72 nuovi casi (di età compresa tra 6 e 89 anni) suddivisi in 23 nella giornata di sabato, 36 domenica e 13 oggi. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 475 (+1). Si tratta di un uomo di 67 anni della provincia di Teramo.

I nuovi casi nella Provincia dell’Aquila riguardano 4 persone all’Aquila, 4 la Valle Peligna, (2 a Scanno e 2 a Sulmona), 2 la Marsica (1 Avezzano e 1 Tagliacozzo). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. A questi va aggiunto un caso registrato a Celano e comunicato dalla Asl 1 al sindaco Settimio Santilli, ma non ancora segnalato dal circuito regionale.

Del totale dei casi positivi in tutta la Regione, 595 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a venerdì), 993 in provincia di Chieti (+14), 1805 in provincia di Pescara (+25), 778 in provincia di Teramo (+17), 31 fuori regione (+1) e 7 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.