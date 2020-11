Coronavirus, tracciamento Drive-in a Tagliacozzo: in una settimana circa 10% popolazione testata

Tagliacozzo. In tempi di guerra, il lavoro di squadra è sicuramente la soluzione più efficiente. Nella mancanza di un tracciamento Asl in questa seconda ondata che ha travolto il territorio della Marsica, molti comuni si sono attrezzati con i tamponi drive-in per effettuare degli screening sui cittadini. In particolare, l’amministrazione comunale di Tagliacozzo ha previsto l’allestimento di una tensostruttura dove eseguire tamponi rapidi e test sierologici. In una settimana quasi il 10% della popolazione ha eseguito il test e fortunatamente solo il 3% è risultato positivo.

Secondo il protocollo, le persone che risultano positive al tampone vengono inserite nella piattaforma Asl dal medico di base e sono in isolamento in attesa del tampone molecolare dell’azienda sanitaria locale. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto fino ad. oggi”, afferma l’amministrazione comunale, “Il sistema dei tamponi dei drive-in procede fluidamente, in collaborazione con il Coc e l’associazione dei medici di base, creata per l’occasione dal sindaco Vincenzo Giovagnorio. Abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione alle famiglie per cercare di fare uno screening alla popolazione scolastica, per cercare di tutelare i nuclei familiari. Da domani ripartono le scuole, circa 200 bambini hanno già effettuato il test e nessuno è positivo. Al termine di ogni giornata, il referente del coc fornisce alla Asl i dati delle persone riscontrate positive ai test antigienici e sierologici.

“Desideriamo ringraziare Damiano Salera con la sua DS Eco Service, che ogni sera procede gratuitamente alla sanificazione dei locali, i Volontari del N.O.V.P.C. Tagliacozzo ONLUS per la continua attenzione alle tensostrutture da loro allestite, per la manutenzione alle stesse e la disponibilità dimostrata. Grazie anche agli infermieri che, al di fuori dei loro orari lavorativi o perché già in pensione, hanno dato la loro disponibilità a turnare per l’effettuazione degli esami anti covid e ai Volontari della Croce Rossa Italiana che stanno svolgendo il servizio di recezione delle prenotazioni e l’accettazione al drive-in”. @RaffaeleCastiglioneMorelli