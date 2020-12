Coronavirus: tra prevenzione e campagne di screening i sindaci della Marsica provano a salvare il Natale

Avezzano. La campagna di screening volontaria per fronteggiare l’avanzata del coronavirus è stata importante per mettere un primo punto ma non sufficiente per fronteggiare la crisi sanitaria in itinere. Questo, in sostanza, è stato il messaggio lanciato dal sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi, dal sindaco di Carsoli Velia Nazzarro e dal sindaco di Pescina Mirko Zauri ai nostri microfoni durante “Emergenza #coronavirus“, lo spazio di approfondimento che Marsicalive dedica ogni settimana alla pandemia che dall’inizio dell’anno si è abbattuta in tutto il mondo.

Non sono mancate le critiche per i ritardi della Regione Abruzzo nella gestione di questa seconda ondata, così come alcuni interventi sono stati definiti intempestivi e di altri se ne sono perse le tracce (leggere alla voce “come coinvolgere l’ospedale Serafino Rinaldi di Pescina”). Si è discusso anche di come affrontare le imminenti festività natalizie, traino importante per l’economia di moltissime attività commerciali e, al tempo stesso stesso, motore indispensabile per una certa socialità.

Intervista completa