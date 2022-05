Coronavirus: Tornano a scendere i contagi nella Marsica, ad Avezzano oggi 35 nuovi casi

Avezzano. Sono 114 i nuovi casi di Covid-19 che si registrano oggi nella Marsica. Il maggior numero di casi si riscontra ancora nel capoluogo marsicano seguito da Celano, Trasacco e Tagliacozzo. La situazione rimane comunque in netto miglioramento, i casi continuano ad essere in calo.

Dati regionali:

Sono 2063 (di età compresa tra 3 mesi e 105 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 388718. Dei positivi odierni, 1710 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 63 e 98 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3253.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 328001 dimessi/guariti (+1261 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 57464 (+796 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 4363 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

304 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 57150 (+810 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2881 tamponi molecolari (2287099 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 11054 test antigenici (3638243).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 14.80 per cento.