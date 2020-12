Coronavirus, tornano a salire i casi nella Marsica: tre persone morte tra cui una 60enne

Avezzano. Tornano a salire i contagi nella Marsica. in un giorno sono stati 39 i nuovi positivi. Rispetto a ieri in tutto l’Abruzzo si registrano 264 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 95 anni). Di questi la metà nella provincia dell’Aquila.

Del totale dei casi positivi, 10049 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+124 rispetto a ieri), 5946 in provincia di Chieti (+15), 6218 in provincia di Pescara (+41), 8346 in provincia di Teramo (+82), 256 fuori regione (+5) e 159 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Ad Avezzano sono stati 19 i nuovi contagiati in 24 ore, il giorno prima erano stati 8. Il bilancio dei pazienti deceduti registra in tutto l’Abruzzo 9 nuovi casi tra cui una persona di 50 anni, e sale a 1.003 Totali. Nella Marsica sono stati invece 3 i decessi, tra cui una 60enne.