Coronavirus: test rapido con risultato in 10 minuti al Crua di Avezzano, ma la Regione lo ignora

Avezzano. Tempi troppo lunghi per avere i risultati sui tamponi in Abruzzo, ma nonostante ciò la Regione ignora l’ipotesi Crua avanzata da più parti in Marsica, centro in grado di avere il risultato di un test per covid19 in soli 10 minuti e in pochi giorni si potrebbe allestire un centro per fare tamponi a tappeto, in modo da trovare anche gli asintomatici e fermarli prima che diffondano il contagio.

A sollecitare un intervento del presidente della Regione, Marco Marsilio, è l’ex sindaco di Avezzano, Comune commissariato, Gianni Di Pangrazio, alla luce delle attuali difficoltà sulle analisi dei tamponi, facendo appello al “senso di responsabilità e di giudizio del governatore dell’Abruzzo”.

“Non è questo il tempo di fare ragionamenti politici o pensare ai tagli sulla ricerca”, accusa l’ex sindaco di Avezzano, Comune commissariato, “il presidente della Regione, Marco Marsilio, deve prenderne atto delle difficoltà attuali sulle analisi dei tamponi, avere concretezza, senso di responsabilità e giudizio perché non c’è più tempo”.

L’accumularsi dei tamponi e l’attesa per i risultati rischia di creare difficoltà di carattere sanitario, e non solo sociale visto che molti sindaci abruzzesi si trovano ad attendere giorni per avere conferme su casi sospetti e a fronteggiare le richieste pressanti della popolazione.

Per tale motivo, una struttura in più che possa collaborare con quelle già attive e subissate di lavoro a Pescara e a Teramo, permetterebbe di ridurre i tempi di attesa. Ad Avezzano esiste una realtà tecnologicamente avanzata con personale di comprovata capacità, il Crua (Consorzio di ricerca unico d’Abruzzo). “L’impiego di questo centro di ricerca”, afferma Di Pangrazio, “assolverebbe a smaltire questo grande volume di lavoro e contribuirebbe a salvare vite umane”.

Sappiamo che sono poche le strutture adatte a eseguire analisi sui tamponi, sopraffatte dalla grande mole di lavoro di questi giorni, un test complesso che impiega anche alcune ore per l’esito. La nostra regione ha tante risorse, professionalità, e proprio in questi giorni il Crua ha individuato un test rapido con risultato in 10 minuti da utilizzare come screening iniziale al costo contenuto, che potrebbe essere eseguito nel laboratorio del Crua.

I test. Il Crua ha individuato un test rapido con risultato in 10 minuti da utilizzare come screening iniziale a un costo che non arriva neanche a 10 euro. Il Centro può analizzare un tampone per cercare gli anticorpi del Coronavirsu, tutto ciò con lo stesso metodo utilizzato in Corea. Dispone di camera bianca asettica, sterile, con personale altamente qualificato, già dotato di indumenti di protezione individuale, in grado di fare tutti i tipi di analisi. Ma è anche in grado, da subito, di produrre 500 litri di disinfettante al giorno per tutti i presidi della Regione, per i sanitari, protezione civile ed enti.

Una lettera al presidente della regione è stata inviata al riguardo anche dal sindaco di Pescina Stefano Iulianella che ha chiesto maggiori tamponi sul familiari e persone in contatto con i contagiati. Anche per il Centro giuridico del cittadino di Augusto Di Bastiano, il laboratorio potrebbe essere utilizzato per screening test rapido di massa principalmente nei confronti del personale ospedaliero, forze dell’ordine, oltre che per i comuni pazienti.