Coronavirus, termina lo screening di massa. Ad Avezzano su più di 10mila tamponi sono 41 i positivi

Avezzano. È terminato lo screening in provincia dell’Aquila per contenere i contagi da coronavirus. Al termine delle operazioni di screening sui 108 comuni della provincia dell’Aquila sono stati effettuati 89645 tamponi antigenici rapidi di cui 319 sono risultati positivi.

Ad Avezzano sono stati effettuati 10328 tamponi di cui 41 sono risultati positivi. Nella città dell’Aquila su 23244 tamponi effettuati 58 sono risultati positivi, mentre a Sulmona su 7432 tamponi effettuati 21 sono risultati positivi. La percentuale di positivi rispetto i tamponi effettuati corrisponde allo 0,36%.

Come raccontato da MarsicaLive tornano a salire i contagi nel territorio. In un giorno sono stati 39 i nuovi positivi. Rispetto a ieri in tutto l’Abruzzo si registrano 264 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 95 anni). Di questi la metà nella provincia dell’Aquila. Ad Avezzano sono stati 19 i nuovi contagiati in 24 ore, il giorno prima erano stati 8. Il bilancio dei pazienti deceduti registra in tutto l’Abruzzo 9 nuovi casi tra cui una persona di 50 anni, e sale a 1.003 Totali. Nella Marsica sono stati invece 3 i decessi, tra cui una 60enne.