Coronavirus: Telespazio garantisce operatività centri spaziali, create aree segregate

Presso il Centro Spaziale del Fucino sono state predisposte dall’azienda una serie di misure straordinarie: per la natura “sensibile” delle attività che vi si svolgono è stata garantita la prosecuzione delle attività operative con la creazione di aree segregate ad accesso limitato al solo personale preposto e con team di lavoro intercambiabili in grado garantire la continuità operativa delle prestazioni 24 ore su 24.

In tutti i centri spaziali di Telespazio dal 10 marzo è stato previsto un regime di smart working per il personale (al 90% nei siti non operativi) mentre per il personale ‘non remotizzabile’ si è intervenuti per ridurre i contatti tra le persone delle aree comuni e sono stati limitati gli spostamenti all’interno dei siti.