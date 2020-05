Coronavirus: tamponi negativi a Collarmele, Mostacci: quasi liberi da questo maledetto virus

Collarmele. “Altri due negativizzati e guariti a Collarmele, ormai siamo quasi completamente liberi da questo maledetto virus”. A comunicare gli ultimi aggiornamenti circa contagi e contagiati nel paese marsicano è il sindaco dello stesso, Antonio Mostacci. Nelle scorse settimane erano stati diversi i casi di positività al Covid-19 in paese, tanto da certificarlo come uno tra i più colpiti nella Marsica.

“Ora però dobbiamo essere ancora più prudenti. Ci sono voluti due mesi di sacrifici enormi da parte di tutti , evitiamo di ricaderci dentro. Dobbiamo seguire le indicazioni ed essere prudentissimi perché abbiamo capito la velocità con cui infetta e quanto tempo è necessario per uscirne. Grazie a tutti voi”.

Intanto tornano a crescere i casi di contagio in Abruzzo. Rispetto a ieri si registra un aumento di 25 casi su un totale di 822 tamponi analizzati (3 per cento). Nella giornata di ieri i positivi erano stati 4 su un totale di 997 tamponi (0.4 per cento). Dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3025 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. 289 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (36 in provincia dell’Aquila, 104 in provincia di Chieti, 112 in provincia di Pescara e 37 in provincia di Teramo), 11 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva (2 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara e 3 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1509 (-12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (70 in provincia dell’Aquila, 481 in provincia di Chieti, 780 in provincia di Pescara e 178 in provincia di Teramo).