Coronavirus, suor Carla lancia il Rosario in diretta Facebook per chiedere la protezione di Maria

Avezzano. I tempi cambiano e anche la Chiesa si adegua. Per questo nei giorni scorsi suor Carla Venditti, religiosa delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, ha deciso di lanciare il Santo Rosario in diretta Facebook. Viste le misure restrittive imposte dal governo per prevenire il contagio da Coronavirus le suore della città si sono organizzate per non far mancare il momento di preghiera quotidiano alla loro comunità e ai tanti fedeli del territorio.

“E’ vero che non possiamo riunirci a causa del Coronavirus, ma possiamo pregare ugualmente insieme”, ha scritto la religiosa sui social, “come? Domani sera (ieri sera) alle 18 trasmetteremo in diretta Facebook il Santo Rosario dalla nostra cappellina dell’Oasi Madre Clelia. Chiediamo la protezione di Maria!”.

L’esperimento di suor Carla è riuscito e la religiosa ha dato appuntamento per oggi a tutti gli amici virtuali per un’altra preghiera social .