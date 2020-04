Coronavirus: stabile la curva dei contagi nella Marsica, ma fermo il numero dei sospetti in sorveglianza

Avezzano. Restano fermi a 238 i casi positivi al coronavirus presenti in provincia dell’Aquila, di cui 45 ricoverati non in terapia intensiva (4 ricoverati in altra Asl), 9 in terapia intensiva e 125 in isolamento domiciliare (di cui 5 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 36 guariti e 23 i deceduti (14 provenienti da altra Asl). La curva, che fa registrare una diminuzione di contagi, continua a confermare in modo stabile tale tendenza.

Buona parte di questi pazienti positivi si trova nella Marsica dove i casi registrati sono 101, di cui 44 ad Avezzano, 1 5 ricoverati non in terapia intensiva, 2 in altra Asl , 3 in terapia intensiva, 51 in isolamento domiciliare, 18 guariti e 5 deceduti . Nelle ultime ore, dopo i due casi ufficializzati nella notte ad Avezzano e a San Benedetto, non sono stati resi noti nuovi casi. Le persone in sorveglianza sono ferme però a 71 da diversi giorni, quindi non ancora sottoposte a tampone.

Dei positivi finora registrati nella asl di Avezzano Sulmona L’Aquila, 35 sono dell’Aquilano (3 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare, di cui 1 in altra Asl , e 13 guariti), 58 dell’area Peligna (14 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 2 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare, di cui 4 in altra Asl , 2 guariti e 3 deceduti) 19 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 0 ricoverati in terapia intensiva,11 in isolamento domiciliare, 3 guariti e 1 deceduto) e 34 di altra Asl (9 ricoverati non in terapia intensiva, 4 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare e 14 deceduti).