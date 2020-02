Coronavirus: sparite dalla Asl di Avezzano le mascherine per il personale dell’ospedale

Avezzano. L’assessore alla sanità abruzzese, Nicoletta Verì, durante la relazione sulla situazione coronavirus nel territorio regionale ha spiegato che ci sono stati due casi di furti di mascherine. Nello specifico la sparizione è avvenuta nella Asl di Avezzano.

Non si sa chi abbia preso le mascherine e non si esclude venga aperta sul caso un’indagine interna. Stessa situazione si è verificata a Chieti.

Mascherine introvabili non solo in farmacia, dunque, ma anche negli ospedali abruzzesi. Quest’ultimo è un fatto grave, soprattutto considerando il momento non facile che sta impegnando tutto il personale medico italiano, esposto in prima persona al contagio del virus e che, proprio per questo motivo, necessita di un adeguato numero di protezioni virali.