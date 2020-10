Coronavirus, sospese le celebrazioni religiose nei cimiteri e vietate le feste di Halloween

Avezzano. Sospese le celebrazioni religiose nei cimiteri (1-2 novembre) e vietati i festeggiamenti di Halloween (31 ottobre). Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, avvisa la cittadinanza tutta che, con l’ordinanza di ieri del presidente regionale Marsilio, sono state sospese all’interno dei cimiteri comunali le celebrazioni religiose relative alle prossime ricorrenze del 1 novembre (solennità di Tutti i Santi) e del 2 novembre (Commemorazione dei fedeli defunti). Con la stessa ordinanza sono stati altresì vietati i festeggiamenti in spazi all’aperto, in centri commerciali e nei pubblici esercizi relativi alla ricorrenza di Halloween del 31 ottobre. Tale ordinanza è valida per tutto il territorio regionale.

In questi giorni a forte rischio, per contrastare con efficacia la diffusione del contagio da Covid-19, il sindaco Di Pangrazio raccomanda fortemente il rispetto anche delle altre prescrizioni imposte per i cimiteri comunali, quali quelle del distanziamento sociale di almeno un metro tra ogni individuo, in ogni caso sempre con l’obbligo di indossare regolarmente la mascherina, e del divieto di qualsiasi forma di assembramento.

Al fine di tutelare la salute pubblica di tutta la popolazione, sono già stati disposti mirati servizi da parte del corpo della polizia locale e dei volontari del gruppo di Protezione civile.