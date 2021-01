Coronavirus, Sileri detta la linea: rischio contagi a scuola basso, monitoriamo prossimi contagi

Avezzano. “La scuola, come tutti i luoghi in cui i protocolli sono seguiti, è un luogo in cui il rischio di contagio è basso. La sua riapertura è dunque auspicabile, applicando un monitoraggio costante e prestando maggiore attenzione a ciò che c’è intorno ad essa, come il trasporto pubblico e la mobilità in generale”. Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

In generale, secondo il viceministro Sileri occorre attendere “nei prossimi giorni i dati del contagio, che potrebbero risentire dei contatti cresciuti nel periodo delle feste. Laddove l’andamento del virus si dimostrerà sotto controllo e gli ospedali non saranno sotto pressione – ha aggiunto Sileri che è intervenuto alla trasmissione di Raidue ‘I fatti vostri’ – non solo è auspicabile, ma è necessario ritornare a una vita quanto più vicina alla normalità, sempre adottando la dovuta moderazione”.

Sulla campagna di vaccinazione le sensazioni sono positive. “Ogni settimana nel nostro Paese arrivano quasi 500mila dosi, è un dovere utilizzarle tutte entro la stessa settimana ed essere pronti a fare altrettanto in quella successiva. Non entro nelle polemiche sui presunti ritardi e aspetto che

trascorra l’Epifani per giudicare l’avvio della campagna, ma di certo non abbiamo un minuto da perdere e dobbiamo andare avanti senza sosta con le vaccinazioni, anche il sabato e la domenica”, ha concluso Sileri.