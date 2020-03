Coronavirus, Sicob Abruzzo: gratitudine per decisione Ordine Avvocati Avezzano su vicinanaza a personale medico – sanitario

Avezzano. La Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche (S.I.C.Ob) Abruzzo, in una lettera a firma del delegato regionale, dott. Settimio Fabrizio Altorio, responsabile del centro di chirurgia Bariatrica della Clinica Di Lorenzo di Avezzano, esprime viva soddisfazione e congratulazioni per la presa di posizione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano nella delibera di condanna degli “sciacalli” della professione forense.

“In questo momento così delicato per il nostro Paese – si legge nella missiva – questa iniziativa eleva il Vostro ruolo sociale e Costituzionale a difesa della dignità della professione sanitaria…esposta in prima linea nella lotta contro un nemico invisibile e molto pericoloso per la salute pubblica”.

Ricordiamo come il COA di Avezzano, a nome del presidente Franco Colucci, ha espresso nella giornata odierna una seria condanna nei confronti degli avvocati che stanno effettuano “forme di promozione professionale volte ad offrire servizi legali per il risarcimento dei danni nei confronti dell’autorità Governativa, delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria ovvero consulenze gratuite in relazione all’applicazione dei decreti che in questi giorni si stanno susseguendo”.