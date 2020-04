Coronavirus, sì a mamme o papà a passeggio con il bimbo vicino casa. Ma attenzione ai controlli

Avezzano. Da oggi si potrà uscire di casa per fare una passeggiata con il proprio bambino, ma vicino casa. E’ questo l’ultimo dispositivo varato dal Viminale in tema di emergenza coronavirus per permettere a mamme o papà di uscire di casa per fare una passeggiata vicino casa con il proprio bambino. Le regole, però, anche in questo caso non mancano.

“È da intendersi consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”, si legge nella nota del Viminale.

Nella circolare si legge che “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Quindi è bene prestare attenzione ed evitare di allontanarsi di casa e soprattutto di approfittare di queste nuove normative per andare a fare una passeggiata fuori dal centro abitato e magari in compagnia di altre persone.

Le forze dell’Ordine e la polizia locale, infatti, hanno già annunciato che i controlli non mancheranno e di conseguenza anche le multe per coloro che infrangeranno gli ultimi dispositivi.