Coronavirus, screening di tamponi nella Marsica: percentuali basse ma polemiche tra i sindaci

Avezzano. Nel weekend appena conclusosi ha preso il via la massiccia campagna di screening per fronteggiare l’incedere della seconda ondata di coronavirus nella Marsica. Su impulso della Regione Abruzzo è stata recepita dai vari sindaci del territorio (alcuni avevano già iniziato in modo autonomo) e sono state attrezzate nuove postazioni per fare tamponi in sicurezza.

Ne abbiamo parlato con Francesco Ciciotti, sindaco di Capistrello, Settimio Santilli, sindaco di Celano e Pasqualino Di Cristofano, sindaco di Magliano dei Marsi. Le percentuali riscontrate nelle tre cittadine sono basse (del totale della popolazione: 18% Capistrello, 25% Magliano dei Marsi, 19% Celano) ma troverebbero la loro ratio nel gran numero di tamponi e controlli effettuati anche nelle settimane addietro. Tali numeri, quindi, andrebbero integrati con quelli precedenti. Non sono mancate le polemiche per delle dichiarazioni di alcuni sindaci.

Intervista