Coronavirus, scatta la cassa integrazione per i 110 dipendenti della clinica l’Immacolata di Celano

Celano. Cassa integrazione a rotazione per i 110 operatori della clinica l’Immacolata di Celano. L’emergenza coronavirus sta costringendo molte aziende – piccole e grandi – a rivedere l’organizzazione alla luce dei numerosi decreti che impongono misure di sicurezza restrittive o addirittura costringono al blocco dell’attività.

Per fronteggiare questo periodo di difficoltà anche la clinica l’Immacolata di Celano ha deciso di far ricorso agli ammortizzatori sociali. A seguito di un’intesa tra i vertici dell’azienda e le organizzazioni sindacali è scattata la cassa integrazione per tutti i 110 dipendenti della clinica in parte fermi alla luce del blocco delle visite e degli interventi non urgenti.

Gli ammortizzatori sociali, come previsto dal decreto “Cura Italia” saranno in vigore fino al 17 maggio. L’azienda però ha chiesto ai sindacati di fare una verifica nelle prossime settimane e se nel caso la situazione dovesse migliorare di rivedere il tutto.