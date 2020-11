Coronavirus, sanitari cha hanno avuto contatti con positivi e non hanno sintomi possono continuare a lavorare. Ecco il documento Asl

Avezzano. Le regole non sono uguali per tutti. Nemmeno in emergenza. Almeno così sembra. Secondo la missiva della Asl1 del 6 novembre, che ricalca il dpcm nazionale, gli operatori sanitari dipendenti della Asl nell’area Marsica che hanno avuto un contatto stretto con positivo covid e continuano a svolgere attività lavorativa, devono inviare comunicazione al medico competente SOLO se presentano sintomi riferibili al Covid19 entro i 14 giorni.

Secondo questo documento, a firma del dottor Gabriele Verdecchia e della dottoressa Daniela Macera, quindi gli operatori sanitari possono continuare a lavorare anche se hanno avuto contatti con un positivo e non presentano sintomi. Ma qualora fossero stati contagiati e non presentassero sintomi cosa accadrebbe? Infatti è scientificamente provato che gli asintomatici possono essere contagiosi. Queste sono le condizioni di lavoro in uno stato di emergenza per chi combatte in prima linea. D’altronde si tratta di una direttiva a cui le regioni devono dare seguito e a cui le Asl sono obbligate ad adeguarsi. @RaffaeleCastiglioneMorelli