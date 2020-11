Coronavirus, Salucci: La Marsica è da zona rossa, da parte di Testa silenzio inaccettabile

Collelongo. “Marsica territorio di serie b? Evidentemente si, vista l’assenza del manager Testa alla riunione dei sindaci di questo sabato. Avevo inviato, nei giorni addietro e prima dell’incontro stesso, una pec al manager Testa e alla dott.ssa Cicogna in cui evidenziavo l’alto numero di contagiati (in quel momento 35) e chiedevo di poter fare dei test rapidi con il drive in, ma non ho mai avuto risposte. Nessuna. Silenzio inaccettabile. Almeno spiegare ai sindaci quale è la situazione reale del nostro sistema sanitario locale… Noi primi cittadini siamo in trincea a prendere decisioni importanti e immediate per aiutare anche l’intero sistema”. Lo afferma Rosanna Salucci, sindaco di Collelongo.

