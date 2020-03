Coronavirus, rischio focolaio ad Avezzano: registrati 15 casi in poche ore tutti collegati tra loro

Avezzano. Sono 25 i casi di coronavirus confermati ad Avezzano. In città si passa in un colpo solo da 10 casi a 25. Una vero colpo per il territorio del Comune di Avezzano e per tutta la Marsica. I contagi farebbero riferimento ai casi già monitorati dalla Asl che riguardano una famiglia della popolosa locale comunità rom. Già nella serata di ieri erano risultate positive quattro persone e il numero è cresciuto progressivamente in poche ore.

Numeri confermati dal sito istituzionale dell’Ente. I dati, gestiti e pubblicati dal Coc, il Centro Operativo Comunale, nell’apposita sezione predisposta per l’emergenza Coronavirus, parlano quindi di 25 casi totali solo nella città di Avezzano.

Sono incorso da parte della Asl tutte le procedure di tracciamento dei contatti avuti dai nuovi contagiati e numerose persone verranno sottoposti a sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria disposta dalla Asl. Un provvedimento che riguarderà chi ha avuto un contatto stretto con i casi confermati.