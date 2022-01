Coronavirus, rinviati spettacoli al Castello Orsini e al teatro comunale di Civitella Roveto

Avezzano. A causa dell’aumento dei contagi da Covid 19 e per permettere a tutto il pubblico di poter vivere con maggiore serenità le diverse programmazioni teatrali previste, la direzione artistica del Teatro Off di Avezzano ha deciso di rinviare la messa in scena del secondo spettacolo della stagione indipendente al Castello Orsini dal titolo “Tre sogni in affitto” previsto per venerdì 21 gennaio e lo spettacolo “Jakob il bugiardo”, previsto il 30 gennaio al Teatro Comunale di Civitella Roveto.

Le date del recupero degli spettacoli saranno comunicate nei prossimi giorni e i biglietti già acquistati resteranno validi per le date riprogrammate.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Chiamare il 366.6555303 o scrivere a [email protected]